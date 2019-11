Balón y brújula; brújula y balón...

** Balón y brújula, dos elementos fundamentales para jugar al fútbol. Su buena o mala utilización darán un mejor componente en el fútbol realizado. Pero, como dijo Pelé: “El éxito no es un accidente. Es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y, sobre todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer”.

** Brújula y balón, nunca sabremos si antes fue el huevo o la gallina. Ambas dos indispensables, nunca los goles se conseguirán sin la pelota y sin una brújula que rija sus destinos, su norte. “Juego para ser feliz y la gente que valore lo que tenga que valorar. Si valoran mi trabajo, encantado, si no, no pasa nada”. (Andrés Iniesta). Quien, precisamente, fue un excelente navegador en los partidos de fútbol.

** Balón y brújula, para asociarse y orientarse en torno a los compañeros, todos ellos bien posicionados. Norte y sur; sur y norte; este y oeste; oeste y este. El fútbol y sus puntos cardinales. “En el fútbol, ​​la peor ceguera es solo ver el balón”. (Nelson Falcão Rodrigues).

** Brújula y balón, la orientación del juego es capital, saber donde están los puntos flacos del contrario y allí donde se pueda potenciar los propios puntos fuertes. Porque, como dice Raul López, debemos recapacitar, y aceptar con educación deportiva, que “Todos los buenos atletas cometen errores; los grandes aprenden a cometer ese error solo una vez”.

** Balón y brújula, el disfrute del juego con balón es el mayor apasionamiento sobre todo si uno sabe para donde tirar, dónde avanzar, dónde parar, dónde asociarse, dónde defenderse del contrario. Ronaldo decía “Tengo la oportunidad de ganarme la vida con lo que más me gusta en la vida, y eso es jugar al fútbol. Puedo hacer feliz a la gente y disfrutar al mismo tiempo”.

** Brújula y balón, los futbolistas no solo deben estar orientados en el campo de juego sino en sus convivencias personales con otras gentes, en su vida particular, en sus relaciones con compañeros y aficionados y prensa en general. Hay futbolistas que te sorprenden siempre con sus expresiones desgarbadas y resoluciones casi perfectas en el partido. “Aprendí todo sobre la vida con una pelota a mis pies”, vino a decir Ronaldinho. Aunque no sé si la vida fuera de un campo de juego le seguirá favoreciendo con la misma diligencia que lo hacía en un campo de fútbol.

** Balón y brújula, los futbolistas no conocen fundamentos geométricos, ni físicos, ni de las ciencias relacionadas con los agujeros negros y, sin embargo, son capaces de gestionar un mejor fútbol cuanto mejor dominen la pelota, sabiendo dirigirla con la orientación precisa a cada juego. “Los buenos jugadores de fútbol no necesitan ser titanes esculpidos por Miguel Ángel. En el fútbol, ​​la capacidad es mucho más importante que la forma, y ​​en muchos casos, la habilidad es el arte de convertir las limitaciones en virtudes”, como escribiera el maestro Eduardo Galeano.

** Brújula y balón, ya desde niños la pelota se convierte en ese móvil incontrolable que, sin instrucciones de uso, los pequeños acaban desvelando sus mecanismos internos, sus direcciones y sus destinos cuanto más practican en los campos barriales. “Convertirse en futbolista es solo la primera mitad de la oración silenciosa que un niño ofrece al cielo. La segunda parte es el nombre del equipo para el que quiere jugar”, así lo confirma el “tiempista” italiano Andrea Pirlo.

** Balón y brújula, al parecer todo puede simplificarse y podemos caer en el error de que nuestra visión sea la única posible, tanto en el fútbol como en la vida. El balón y la brújula son vitales para el juego del fútbol, balón físico y brújula interior, sin necesidad de astrolabio ni otros instrumentos de navegación. “Una vez lloré porque no tenía zapatos para jugar fútbol, ​​pero un día, conocí a un hombre que no tenía pies”, solo con esta reflexión de Zinedine Zidane mi admiración aumenta espectacularmente.

** Brújula y balón, supeditado todo al buen hacer de los futbolistas, del juego y del objetivo final. Se busca la estética, pero más bien el resultado, la conclusión del esfuerzo si el partido va ganado, acercándonos al disfrute del juego y del mejor resultado. “Ganar queremos todos, pero solo los mediocres no aspiran a la belleza. Es como pretender elegir entre un imbécil bueno o un inteligente malo”, como reflexionó en su día Jorge Valdano.

** Balón y brújula, herramientas que ayudan a la victoria. Y debemos aprender a manejarlas justo en ese proceso de interrelación que se presenta en el campo de juego, entre compañeros que ayudan y contrarios que disputan en su contra. “No es la voluntad de ganar, sino la voluntad de prepararse para ganar lo que marca la diferencia”. (Bear Bryant).

** Brújula y balón, con ambos se desarrollan el espectáculo, siempre con un atrezzo, una utilería, unos decorados, una escenografía… “El fútbol es el ballet de las masas”, según Dmitri Shostakovich, una vez fue director de la filarmónica de Berlín.

Salamanca, 18. noviembre. 2019.