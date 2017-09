¿Antihéroes en el fútbol...?

“No conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo”. (Woody Allen).

Es muy difícil ser antihéroe en este mundo exhibicionista del fútbol. “Valverde da el perfil”, dijo Bartomeu, presidente del Barcelona. “Buscábamos un entrenador que tuviera el perfil Barça, el concepto del juego, alguien al que le gustara el fútbol base y esté dispuesto a trabajar. Tiene conocimiento en gestión de equipos y una filosofía parecida a nosotros. Incluso en su forma de ser. Y es un amante de las nuevas tecnologías”. Muy ambiguo todo ello, se detecta a primera vista la pared mental del “ellos” (Los demás) y el “nosotros” (Directiva). Y lanza la “chorrada” del día: “Puede utilizar el sistema que quiera”. ¡No te fastidia…! ¿Quién es el entrenador…? ¿Y lo del perfil…? En cuanto no gane se acabará la idealidad del perfil. De hecho, Busquets ya abogó en público para que se fichen jugadores de nivel, incluso antes de perder la “SuperCopa” de España.

A Valverde ya le definieron anteriores jugadores: “Discreto, inteligente y firme en sus decisiones”; gente del Español aseguró: “Nos dotó de una identidad con vocación ofensiva y espíritu positivo. Sin complejos”. Y también señalaron “No tiene ego, deja autogestión y siempre va de cara”. Cuentan desde Olympiakos: “Como persona es un 10. Trata muy bien a los jugadores al tiempo que es exigente y los exprime… es uno de los mejores entrenadores que he tenido”. De su época en Villarreal, Marcos Senna cuenta: “Pellegrini había puesto el listón muy alto y ya nos habíamos acostumbrado al 4.4.2., por lo que nos costó el 4.2.3.1., o el 4.3.3., que utilizaba Ernesto”. Desde Valencia indican: “Su relación con los jugadores era cordial y les dejaba hacer, aunque marcaba unas normas. Es una persona que busca la sencillez, las situaciones más simples. Es un tipo coherente”. Y en Bilbao pudieron contrastar: “Se llevaba bien con todos, no tenía manías, podías mantener cualquier tipo de conversación con él y nunca mostraba prepotencia”.

Valverde por su cuenta anticipó: “Mi idea es profundizar en el estilo del Barça, darle una vuelta y avanzar” (…) “Mi idea es ayudarles a que sean mejores jugadores y formemos un equipo cada vez mejor. Debemos estar juntos en los buenos y en los malos momentos. También debemos emocionar a los aficionados y, por supuesto, conseguir resultados” (…) “El ego es necesario para competir al alto nivel. Me encontré con un grupo de jugadores jóvenes que querían ganar. Y no conozco muchos que empezaran siendo millonarios… El juego del Barça siempre ha pasado por tener un gran espíritu colectivo en la combinación y también en la recuperación del balón. Sé que el peso de esos jugadores es decisivo, pero también que el equipo esté equilibrado. Lo que buscamos los entrenadores es que el equipo juegue redondo… Lo que más me gusta del Barça es que siempre consigue cosas a través del juego. No especula. El Barça gana no porque el rival se equivoque…”

Y su pragmatismo apareció: “Los entrenadores son los padres de todas las derrotas”. Valverde significó: “O avanzas, o retrocedes… no existe el crecimiento cero. Como estamos no nos podemos quedar, tenemos que avanzar... No se trata de mejorar las cosas, sino de hacerlas de otra manera”. (…) “No considero el sistema tan importante porque es movible como los jugadores. Debemos llevar el control del juego y mandar… El fútbol del Barça pasa por ser colectivo, por el juego de mediocampistas…” (…) “A veces no tienes tiempo para nada porque el fútbol lo invade todo. La euforia por ganar, por dar continuidad una idea… Sé que mi trabajo es estresante. Intento aislarme un poco, aunque reconozco que es difícil” (…) “El esquema es importante porque marca tu idea para que los jugadores se encuentren cómodos con el mismo…” Valverde amplió: “El fútbol de hoy tiene más estadística, más datos. Pero tienes que tener una interpretación que te ayude. No algo que te confirme lo que ya piensas, sino que te aporte. Los datos ahora nos inundan… Sé que el Barça es pionero en análisis de partido y rivales. Intentaré aprovecharme…”

El entrenador silencioso, culto, introspectivo, inteligente, y favorecedor de la fluencia de iniciativas de sus hombres, intentará aportar su sello característico. Vi partidos de la pretemporada y el Barcelona no ha jugado como jugaba el Athletic de Bilbao, sino como el Barça de los últimos tiempos, con el sello característico de sus jugadores, los que realmente cincelan el estilo definitivo de los equipos sobre todo en Barcelona. Los buenos entrenadores no interfieren, no imponen, no implantan modelos falaces que sobrevuelen por encima de los ejecutantes. De momento, en la “Supercopa de España”, el Real Madrid ganó la eliminatoria por un resultado final de 5-1. El “Antihéroe” de la pasada campaña (Zinedine Zidane) practicó con su equipo un fútbol de gran categoría cuando, en un principio, las malas lenguas aseguraban que tenía una “flor en el culo”, o sea, su ciencia innata era la suerte y nada más, era inexperto, tuvo problemas con el título de entrenador, en el Castilla no hizo nada especial, su carácter era débil, y una sarta de “verdades absolutas” que afortunadamente no se confirmaron… El ambiente del club Barcelona no es muy boyante ahora mismo, por eso Valverde es el “Antihéroe” perfecto, abierto a fichajes extemporáneos que nadie sabe quién los decide, y aceptando los tiempos según vienen...

Salamanca, 11.setiembre.2017