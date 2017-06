2017, FINAL "Champions League"...

“Aquello que no es raro, encontradlo extraño. Lo que es habitual, halladlo inexplicable. Que lo común os asombre. Que la regla os parezca un abuso. Y allí donde deis con el abuso, ponedle remedio”. (Bertolt Brecht).

Victoria amplia del Real Madrid por 4-1, impensada al finalizar la primera parte con empate a un gol. Sensación inicial de superioridad de la Juventus, mayor control del juego, salidas continuas hacia la portería del Real poniendo en aprietos a Keylor. El Madrid no poseía el balón y lo perdía muy rápido cuando se hacía con él. El primer acercamiento lo realizó el Real al minuto 8 con un balón a Benzema jugando de espaldas que acaba perdiendo. A partir del minuto 13 la Juventus empieza a no tener la pelota, en el 17 aparece un preámbulo de tarjeta amarilla de Casemiro, y en el 19 Kroos inicia un ataque después de recuperación, se la entrega a Ronaldo, el equipo penetra, Carvajal desdobla y recibe de Cristiano, conduce al fondo y pasa en diagonal hacia atrás que Ronaldo se había destapado para que de primer golpeo lleve el gol a la portería de Buffón. Explosión emocional. Ya en ese momento se veía con claridad que Mandzukic no podía neutralizar las subidas de Carvajal como sí lo hacía Alves con Marcelo. Si Zidane hubiera colocado a Carvajal o Marcelo de centrocampistas lo habían llevado a la plaza pública, pero tácticamente era una buena decisión de Allegri. Sin embargo fue Mandzukic el que empató el partido, minuto 26, de media vuelta achilenada, el balón siguió la trayectoria al palo alejado y bombeado que Keylor no pudo neutralizar. Empate. Desconcierto. Escarceos. 50% de posesión para cada equipo. Muy pocos tiros a puerta del Real Madrid.

Antes del 3.junio.2017, fecha de la Final “Champions League”, se sucedieron otros hitos futbolísticos: Manchester United ganó al Ajax de Holanda la final en “Europa League”. Aunque pareció excesiva la celebración de Mourinho, esta victoria le permite participar en la “Champions” de la próxima temporada. Del mismo modo, Barcelona ganó la “Copa del Rey” al Alavés. Sus dos entrenadores, Luis Enrique y Pellegrino, no seguirán dirigiendo a sus respectivos equipos. Se confirmó el fichaje de Valverde por el Barça, cuando una semana antes de su fichaje estuvo “escondido” y Pellegrino renunció por su propia iniciativa, según el Club. Y se me saltaron las lágrimas cuando Totti se despidió en el Estadio de la Roma, en un acto muy sensible, digno de recuerdo, como corresponde a una figura máxima del fútbol. Todo el anecdotario, todo el “big data”, no estaba sirviendo de mucho. ¿Cuál era la solución para la segunda parte del Juventus Real Madrid? Yo apuntaba en twitter que los centrocampistas Isco, Modric, Kroos y Casemiro debían llegar y tirar más de distancia para que la concentración defensiva sobre Benzema y Cristiano aliviasen los marcajes y la excesiva concentración, los dos delanteros apenas habían tenido ocasiones en la primera parte. También recurrí al escepticismo de Cruyff, yo no veía nada claro el partido: “Siempre el jardín del vecino tiene el césped más verde que el tuyo”. Casemiro y Ramos, ambos, habían acumulado tarjetas amarillas y era otro condicionante defensivo.

Se inicia la segunda parte, sin cambios en ningún equipo, Keylor reza de rodillas al borde de su portería. Al minuto 52 sigue la misma tónica, Alves es lesionado por Marcelo y Kroos recibe tarjeta amarilla. El árbitro empieza a pitar faltas al Real, dudosas. Al minuto 60, Casemiro se decide a tirar de distancia y gol. Unas acciones anteriores habían culminado con el balón en Buffon a tiro de Modric. El control del balón es del Real ahora mismo, la Juventus se para, no llega a la presión, el Madrid actúa con presión de balón y pausa necesaria. Se despega por banda derecha Modric por delante de Carvajal y a un balón prolongado hacia línea de fondo, llega Modric a centrar y Ronaldo remata el 3-1. Ahora ya la superioridad es manifiesta, los italianos sin soluciones. Marcelo sin los grilletes de Alves ya hacía de las suyas, incluso la maravillosa jugada que precedió al cuarto gol. Varias jugadas más del Real, varias penetraciones sin acierto final, Bale entra en el 76 y otros cambios como el de Asensio en el 82 para que marque el cuarto gol al minuto 90 a pase de Marcelo. Un árbitro demasiado “vengador” había expulsado en el 83 a Cuadrado…

El Real Madrid superó todos los récords, cuestión que no se vislumbró en la primera parte del partido, ni tampoco tanta superioridad final. Buffon había recibido antes solo 3 goles y ninguno de jugada; en este partido encajó 4 goles, todos de jugada. Esa es la cuestión por la que el fútbol es innacesible en su entendimiento de claves, fantástico y sorprendente. ¿El Real Madrid en una nueva Edad de Oro contemporánea? Ganó la Liga y “Champions League”, dos hitos muy difíciles y en el mismo año. Una máquina de ganar. Un auténtico equipo donde todos participan con una excelente preparación física. Y, además, “con un técnico que no hace nada…” como escribiera José Luis Hurtado en “El Golpe Franco”: “El Madrid de Cristiano Ronaldo ha respondido con tres Copas de Europa en cuatro años. El portugués ha aterrizado en el final de temporada con el cambio de ritmo de Perico Delgado en el Alpe D’Huez… En Cardiff no había dramatismo porque parecía que el club iba a sobrevivir a una derrota. De paso, algún experto podría estudiar el efecto motivador de algunos mensajes. Siempre hay un momento de crisis en la temporada en la que aparecen unas sílabas de Piqué o de Dani Alves que sirven de cohete sobre un vestuario… El Madrid firmó el acta con cuatro goles a una entidad legendaria, Allegri felicitó a Zidane, el entrenador que no hace nada…”

Salamanca, 4 de junio de 2017.